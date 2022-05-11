Кабмин назначил нового руководителя Росстата Замглавы Минэка Сергей Галкин назначен руководителем Росстата

Сергей Галкин / Фото t.me/government_rus

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Сергея Галкина главой Росстата, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее он занимал должность замминистра экономического развития.

Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, — говорится в сообщении.

Экс-глава Росстата Павел Малков 10 мая был назначен указом президента России Владимиром Путиным врио губернатора Рязанской области. Он занял место Николая Любимова, который подал в отставку.

Ранее Путин подписал указ о назначении пяти врио губернаторов регионов. Согласно ему, пост главы Кировской области временно отойдёт начальнику департамента в администрации президента (АП) России Александру Соколову. Саратовской областью временно будет управлять председатель местного правительства Роман Бусаргин. Главой Томской области станет экс-заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур.