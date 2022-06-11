Итальянский суд отклонил иск МИД РФ к СМИ за статью с призывом убить Путина Захарова: итальянский суд отклонил иск МИД РФ к СМИ за статью с призывом убить Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Суд города Турина отклонил иск посла РФ в Италии Сергея Разова к газете La Stampa и ее автору Доменико Куирико, сообщила представитель российского дипведомства Мария Захарова. Причиной разбирательства стала статья с призывом убить президента РФ Владимира Путина.

Газета опубликовала решение суда, сопроводив его комментарием о том, что у редакции «есть убеждения,за которые она борется — «убеждения либеральной демократии». Захарова в ответ на это жестко раскритиковала материал.

Дипломат уточнила, что в статье, о которой идет речь, обсуждались возможности, целесообразность и гипотетические исполнители убийства российского лидера. Представитель МИД РФ отметила, что судья, рассматривавший материалы дела, при отказе сослался на «отсутствующий конституционный принцип о наличии противоправного деяния».

Описания же убийства не «представляют угрозу государственной безопасности» (чьей? нашей или итальянской?) и не являются «призывом к совершению преступления», раз «не выявлены материальные признаки состава преступления», — возмутилась Захарова.

Дипломат указала на то, что в итальянском уголовном законодательстве предусмотрено жёсткое наказание за оскорбление чести и достоинства президента Италии. Максимальная санкция — до 1,5 лет тюремного заключения.

На мой скромный вкус, оскорблять нельзя вообще никого. Будь он президентом Италии, гражданином Италии или резидентом и гражданином другой страны, — отметила представитель МИД РФ.

Захарова считает, что эта ситуация является примером того, что либеральная демократия в понимании Запада поощряет «рассуждения о возможности и целесообразности физического устранения» главы иностранного государства на страницах центральной газеты. По ее мнению, таким образом Рим показывает, что Европа движима не истинной свободой, а культурой отмены, поэтому позволяет себе «отменять» целые народы как класс, как историческое явление», а значит и вписывает в эту логику и «физическую отмену» государственных деятелей».

Свобода − это возможность творчества, созидания, реализации достойных и полезных дел. Нынешний либерализм исходит из противоположной идеологемы, прославляя свободу в качестве безнаказанности за творимые мерзости, — подытожила Захарова.

В марте посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание американского сенатора Линдси Грэма о президенте РФ Владимире Путине. Политик сказал, что человек, который «уберёт этого парня», окажет стране и миру большую услугу.