«Исконно русское название»: сенатор призвал Зеленского переименовать Киев Сенатор Цеков: чтобы отказаться от всего русского, Зеленскому придется переименовать Киев

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Чтобы отказаться от всех российских географических названий, Украине придется переименовать и столицу, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Киев — это исконно русское, российское название.

Понимаете, когда они говорят об отказе от всего русского, российского, они должны и Киев переименовать, так как Киев — исконно русское, российское название. Другое дело, что так история развивалась, что Киев оказался в составе Украины, а так это, безусловно, город российский, русский. Они просто не могут остановиться, я не знаю, что они дальше придумают, — заявил Цеков.

Сенатор предположил, что украинские власти будут называть города нацистскими именами, а потом придумают новых героев и поставят им памятники.

Чем будут заменять названия, связанные с Россией и СССР? Заменят именами украинских нацистов, фашистов. Придумают новых героев, назовут их именами города, улицы, памятники установят, — предположил сенатор.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географические названия, связанные с СССР и Россией. Фактически он узаконил практику дерусификации и десоветизации, которую власти проводят на Украине с 2015 года.