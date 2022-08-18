Иноагентов призвали привлекать за дискредитацию армии по уголовной статье Депутат Фёдоров предложил привлекать иноагентов за дискредитацию армии по уголовной статье

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать граждан, объявленных иностранными агентами, за дискредитацию армии сразу к уголовной статье, минуя административное наказание, как это установлено законом сейчас. Письмо соответствующего содержания парламентарий направил на имя генпрокурора Игоря Краснова. Документ имеется в распоряжении RT.

В письме Фёдоров, в частности, отметил, что с началом специальной операции на Украине ряд лиц стали допускать публичные высказывания «с целью дискредитации российских военнослужащих», Не последнюю роль в подобных действиях, по словам депутата, играют так называемые иностранные агенты.

В настоящее время впервые уличенный в дискредитации ВС РФ гражданин подлежит административному наказанию и только за повторное действие, совершённое в течение года, он может быть привлечён к уголовной ответственности.

В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса России в части привлечения к уголовной ответственности <...> лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью, — написал Федоров.

В рамках уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверных материалов о действиях Вооружённых Сил РФ нарушителю может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.