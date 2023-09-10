Индия пообещала предложить РФ области для инвестирования застрявших активов Лавров: Индия предложит России инвестировать рупии, которые скопились у Москвы

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Сергей Лавров, Нарендра Моди

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что Индия пообещала предложить России варианты для инвестирования застрявших активов в рупиях. По его словам, которые приводит ТАСС, на счетах скопилось «очень много миллиардов» индийской нацвалюты.

В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать, — сказал Лавров.

Ранее экономист Василий Колташов предположил, что Москва может использовать рупии, накопленные за поставленное Индии сырье, для обратного выкупа российских вооружений, чтобы закрыть свои потребности на фронте.

До этого Москва столкнулась с проблемой невозможности использовать рупии, которые получает от Индии за поставляемую нефть. Россия ежемесячно накапливает около 10 млрд индийских рупий (порядка $1 млрд), однако из-за несоразмерности торгового баланса эти деньги не на что потратить. При этом Дели запретил вывод рупий за рубеж, из-за чего их конвертируемость ограничена.