Экономист рассказал, как Россия справится с накопленными рупиями Экономист Арефьев: большой объем безналичных рупий не является нерешаемой проблемой России

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Россия ежемесячно накапливает около 10 млрд индийских рупий (порядка $1 млрд), это происходит из-за несоразмерности торгового баланса, причем данные активы нельзя вывести из Индии, но нерешаемых проблем не бывает, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Петр Арефьев. Он пояснил, что Россия продает Индии большие объемы нефти за рупии, но импортирует намного меньше индийских товаров, накапливая валюту. При этом Нью-Дели запретил вывод рупий за рубеж, из-за чего их конвертируемость ограничена. По мнению эксперта, главный вопрос здесь в том, насколько успешно российские компании могут конвертировать полученные рупии в другие валюты.

Экономист предположил, что эта проблема, скорее всего, на сегодня уже решена, иначе Москва не торговала бы целый год в индийских деньгах.

При этом Арефьев заявил, что подобные ситуации будут периодически возникать, так как Россия вынуждена отказаться от торговли в долларах. Поэтому, по мнению аналитика, необходимо создание альтернативы для международных расчетов, которой должна выступить договорная единица. Какой она будет, пока неизвестно.

Возможно создание пула валют из рубля, юаня и других национальных валют с целью отказа от доллара, здесь необходимо думать и о чем-то договариваться, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что у Москвы есть опыт работы с экю и инвалютным рублем советских времен. Также он допустил применение криптотехнологий.

Возможности для отхода от расчетов в долларах существуют, но Россия не добьется результата в одиночку. Речь идет о создании системы международной торговли, которая не была бы подконтрольна экономическому и финансовому диктату США, резюмировал экономист.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал, что Москва и Нью-Дели постепенно отрабатывают систему расчетов в национальных валютах, поэтому большое количество рупий, которое накопилось в России в 2022 году, не является проблемой.