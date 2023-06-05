Экономист назвал способ решить проблему индийских рупий Экономист Колташов: Россия может использовать рупии для обратного выкупа вооружений у Индии

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе №130 «Уралвагонзавода»

Москва может использовать рупии, накопленные за поставленное Индии сырье, для обратного выкупа российских вооружений, чтобы закрыть свои потребности на фронте, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов. Ранее японское агентство Nikkei Asia написало, что Россия предположительно выкупает вооружения, которые ранее продала в Мьянму и Индию.

В теории можно использовать рупии, накопленные на счетах российских компаний в Индии, чтобы выкупать вооружения. Здесь эти компании могут получить рубли, а в распоряжение Российского государства предоставить нужное ему количество рупий в Индии. Такой маневр возможен, — отметил Колташов.

В понедельник, 5 июня, японское издание Nikkei Asia со ссылкой на таможенные документы сообщило, что Россия может выкупать свои вооружения, ранее проданные в Мьянму и Индию. По данным издания, Россия, в частности, выкупала у Мьянмы и Индии запчасти для танков и компоненты зенитных приборов ночного видения. По мнению экспертов Nikkei, эта продукция используется для усовершенствования устаревших систем вооружений, которые затем отправляются на фронт.

Ранее Москва столкнулась с проблемой невозможности использовать рупии, которые получает от Индии за поставляемую нефть. Россия ежемесячно накапливает около 10 млрд индийских рупий (порядка $1 млрд), однако из-за несоразмерности торгового баланса эти деньги не на что потратить. При этом Дели запретил вывод рупий за рубеж, из-за чего их конвертируемость ограничена.