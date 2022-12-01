«На части порвут»: Медведев об угрозах Запада Медведев заявил, что главная задача властей — сохранить страну и людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с благотворителями и меценатами, что основная задача властей РФ заключается в том, чтобы сохранить страну и людей. По его словам, если этого не сделать, то государство ждет незавидное будущее. Медведев считает, что при таком исходе о Россию «не просто ноги вытрут, на части порвут», передает РИА Новости.

Это не пафос, не какие-то громкие слова. Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех людей, которые снова стали гражданами РФ, — сказал Медведев.

При этом замглавы Совбеза указал на то, что изменилась полемика оппонентов. По его словам, «они уже не стесняясь говорят о том, чего добиваются», однако и России стесняться нечего. Медведев подчеркнул, что РФ защищает свою землю и людей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с матерями участников СВО, что Россия сражается не с украинцами. По словам главы государства, Вооруженные силы РФ бьются с теми, кто использует граждан «как пушечное мясо».