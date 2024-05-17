«Играют с огнем»: МИД России предостерег Запад от помощи ВСУ Захарова на фоне атак ВСУ предупредила Запад и Украину, что они играют с огнем

Фото: МО Украины

Страны Запада и Украина «играют с огнем», посягая на территорию России и ее безопасность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на очередные атаки ВСУ на российские регионы.

Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию, — подчеркнула Захарова.

Дипломат объяснила, что за «варварскими атаками» украинской армии стоят кураторы из США и Великобритании. Она добавила, что эти страны не только снабжают ВСУ более дальнобойными ракетами, но и одобряют их применение против РФ. Захарова уточнила, что таким образом Запад только способствует дальнейшей эскалации конфликта.

Минувшей ночью ВСУ провели самую масштабную атаку беспилотниками по Севастополю и Краснодарскому краю. В российском военном ведомстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 96 украинских дронов над территорией Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей. Кроме того, патрульными катерами Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.