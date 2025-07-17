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17 июля 2025 в 17:43

«Хрен им в зубы»: депутат одной фразой ответил на угрозы Калининграду

Депутат Заварзин: Россия примет ответные меры при ударе НАТО по Калининграду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия примет ответные меры, если НАТО попытается уничтожить Калининград, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, выход России к Балтийскому морю хорошо охраняется. Депутат добавил, что укрепление продолжает усиливаться, в том числе за счет авиации.

Хрен им в зубы. Даже по-жесткому скажу, ничего у них не получится. Мы разработали серьезные действия. Эти дурацкие натовцы, они уже не знают, что говорить. Наше Балтийское море никогда не было и не будет [им принадлежать]. У нас там хорошая группировка стоит. Хотят по зубам получить — получат. Мы укрепили береговую часть, сейчас продолжаем укреплять надводную и подводную части. У нас есть что разместить — размещаем. У нас группировка воздушной авиации увеличивается и будет увеличиваться, — сказал Заварзин.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

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