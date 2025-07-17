«Хрен им в зубы»: депутат одной фразой ответил на угрозы Калининграду Депутат Заварзин: Россия примет ответные меры при ударе НАТО по Калининграду

Россия примет ответные меры, если НАТО попытается уничтожить Калининград, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, выход России к Балтийскому морю хорошо охраняется. Депутат добавил, что укрепление продолжает усиливаться, в том числе за счет авиации.

Хрен им в зубы. Даже по-жесткому скажу, ничего у них не получится. Мы разработали серьезные действия. Эти дурацкие натовцы, они уже не знают, что говорить. Наше Балтийское море никогда не было и не будет [им принадлежать]. У нас там хорошая группировка стоит. Хотят по зубам получить — получат. Мы укрепили береговую часть, сейчас продолжаем укреплять надводную и подводную части. У нас есть что разместить — размещаем. У нас группировка воздушной авиации увеличивается и будет увеличиваться, — сказал Заварзин.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.