Хочу воюю, хочу не воюю: депутат Соболев объяснил цель изменений в УК РФ Депутат ГД Соболев: поправки в УК РФ затронут запасников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Принятые Госдумой 20 сентября поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие ответственность за произвольную сдачу в плен, мародерство, отказ от военной службы и дезертирство, а также введение в УК понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» направлены на то, чтобы усилить ответственность военнослужащих и призывников, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он также пояснил, что о мобилизации речи сейчас не идет, поскольку нововведения направлены на восстановление базы мобилизационного развертывания и проведение сборов.

По мнению депутата, поправки затронут «запасников», которые будут отвечать перед законом, как кадровые офицеры и военнослужащие регулярной армии.

Они теперь будут отвечать перед законом, как кадровые офицеры и военнослужащие регулярной армии. А то сейчас все как-то несерьезно. Хочу буду защищать Родину, не хочу, не буду защищать, — сказал Соболев.

Парламентарий подчеркнул, что российская сторона в данный момент должна быть готова к переходу от гибридный войны с НАТО, к ее горячей фазе, работа, по его словам, предстоит колоссальная.

20 сентября группа депутатов и сенаторов внесла проект поправок. По ним в УК РФ появятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, документом вводится несколько статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий госконтракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Также в рамках поправок предлагается ввести наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до шести лет, если преступление не содержит отягчающих признаков. Как следует из документа, мародерство с угрозой убийством будет наказываться лишением свободы до 15 лет.