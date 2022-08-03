«Грибы пошли»: Захарова о призыве Зеленского к Китаю Захарова ответила на призыв Зеленского об объединении Китая с Западом шуткой про грибы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского об объединении Китая со странами Запада для противостояния с Россией. В своем Telegram-канале дипломат намекнула на неадекватность украинского лидера и предположила, что Пекину в свете последних событий не следует идти на сближение с западными странами.

Грибы пошли. Сезон. Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом, — написала Захарова.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков предположил, что Зеленский принимает наркотики, после чего делает заявления, подобные требованиям репараций от России на восстановление его страны. Сенатор подчеркнул, что украинский лидер «почувствовал себя чуть ли не проповедником на территории свободного мира после рекламы на Западе. Он не исключил, что глава Украины не понимает значения слова «репарации».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обвинил Зеленского в употреблении наркотиков. По его словам, у украинского президента развилась зависимость.