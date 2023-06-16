Греф не смог завести новую Lada Aura с двух попыток

Фото: Наталья Петрова/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф с двух попыток не смог завести новую Lada Aura, которую ему представил гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ-2023. На выручку пришел министр финансов Антон Силуанов, которому удалось завести новую машину с первого раза.

Вот что значит настоящий министр финансов! — сказали члены делегации.

Новую Lada Aura на базе модели Vesta представили на полях Петербургского международного экономического форума. Руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков рассказывал, что автомобиль создан «для удобного передвижения деловых людей». Машина оснащена двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач. АвтоВАЗ планирует начать производство представительского седана в 2024 году.

Глава АвтоВАЗа отмечал, что Lada Aura вызвала интерес у высокопоставленных чиновников, которые уже попробовали эту машину и оставили «самые восторженные» отзывы. В частности, желание приобрести этот седан изъявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На ПМЭФ также представили новый кроссовер Lada X-Cross 5 на базе китайского FAW Besturn T55. Также на форуме прошла презентация вездехода компании Taktik, собранного полностью из отечественных компонентов, стоимость которого составляет менее двух миллионов рублей. Доступна также версия с японским двигателем.