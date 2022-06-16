Песков заявил, что готов пересесть на «Ладу» по предложению Силуанова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готов к необходимости пересесть на отечественные авто, как предложил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот вопрос может быть поднят на совещании у президента России.

Каждый госслужащий готов ко всему. Антон Германович будет сегодня принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос, — отметил представитель Кремля.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство и искать новые способы поддержки экономики. В ответ на это пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что коммунисты поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть». А автоэксперт Вячеслав Субботин отметил, что автомобилей «Лада» хватит и для простых граждан, и для чиновников, но они не будут пересаживаться на эти машины, в том числе из-за их отсталости по многим параметрам.