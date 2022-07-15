Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера, передает РИА Новости. Он займет пост заместителя Председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли.

Кандидатуру Мантурова поддержали 394 депутата, еще один воздержался. После голосования Мантуров выступил перед нижней палатой парламента, в которой указал на ключевую роль масштабирование производства высокоточного оружия и беспилотников. Кроме того, В ходе политик заявил о необходимости перейти от «абсолютно рыночной» промышленной политики к политике обеспечения «промышленного суверенитета».

В своей речи Мантуров дал обещание ускорить замену иностранной техники и перейти на отечественное оборудование для газификации страны, а также увеличить степень локализации сельскохозяйственного машиностроения, запустить в серийное производство опытные образцы техники.

Политик указал, что правительство приняло решение о поэтапном переходе на российские региональные, ближне- и среднемагистральные самолеты. Он добавил, что «упрощенные» автомобили из-за нехватки комплектующих продолжат производиться по крайней мере до следующего года.

Политик подчеркнул, что правительство обратит внимание на малую и среднетонажную химию, поскольку эта сфера зависит от поставок из «недружественных» стран, а также на рыбодобычу — кабмин, по словам вице-премьера, уже прорабатывает льготный лизинг для строительства судов.

Мантуров с 2012 занимал пост министра промышленности и торговли, а также был председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Также с 2015 по 2019 годы возглавлял совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее суд арестовал экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича, отправленного в отставку за полтора месяца до задержания. Ему вменяют превышении полномочий при строительстве полевого госпиталя в Мурманской области.