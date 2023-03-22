Госдума признала действия Германии в годы ВОВ геноцидом народов СССР

Фото: Hans-Joachim Rech/Global Look Press

Деревенские дома с немецкими солдатами и крестьянкой в ​​России

Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление о признании геноцида народов СССР Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Проект документа был внесен на рассмотрение думским комитетом по международным делам.

Государственная Дума, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза, — говорится в сообщении.

В Госдуме отметили, что считают принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности Германии и ее пособников в 1941-1945 годах, поскольку сегодня причины и итоги ВОВ превращаются из объекта историко-мемориальных исследований в инструмент геополитического противостояния.

Кроме того, власти ФРГ пытаются продвигать ложный тезис о совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР, а также стремление переложить на Россию за развязывание самой масштабной и кровавой войны в истории человечества, отметили парламентарии. Они также указали, что Берлин цинично уклоняется от увековечивания памяти миллионов погибших советских граждан и отказывается от выплат компенсаций жителям блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что Ставропольский краевой суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. В результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек, уточнили в суде.