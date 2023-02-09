Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков на границе

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, обязывающий водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы РФ, сообщает ТАСС. Как отметил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев, документ начнет работать с 1 сентября и призван экономить время водителей, так как пункты пропуска на границах серьезно загружены еще со времен пандемии.

Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» будет дополнен новой статьей 30.1 «Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок». Она будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время и категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Также правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Кабмин также утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. В частности, речь идет о площадках для стоянки с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами и так далее.

Ранее автоюрист Владимир Титов заявил, что бронирование даты пересечения границы нужно для предотвращения хаотичных наплывов людей на пограничные пункты. По его словам, необходимость в этом появилась из-за ситуации, которая сложилась на российской границе с Казахстаном и Грузией после объявления частичной мобилизации. Эксперт подчеркнул, что подобная мера помогла бы упорядочить переход границы на автомобиле и снизила бы риски безопасности, которые возросли на фоне СВО. Кроме того, система бронирования даты для пересечения границы позволит не стоять сутками в многокилометровых очередях.