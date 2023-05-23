Госдума приняла закон о новых штрафах для владельцев животных Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах для владельцев животных за нарушения правил их содержания, а также за ущерб, которое животное причинило гражданам или их имуществу. За выброшенного питомца придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, — заявил депутат Павел Крашенинников.

Штрафы за ущерб здоровью или имуществу, причиненный животным, для хозяина-физлица составит 10–30 тысяч рублей, для должностных лиц — 50–100 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–200 тысяч рублей.

За содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии штрафы для должностных лиц составят 30–50 тысяч рублей, для юрлиц — 15–30 тысяч рублей.

В конце апреля 12-летняя жительница Саратова была доставлена в травмпункт с рваной раной кисти после нападения бродячей собаки. Всего, по данным регионального управления СКР, в Саратовской области ведется восемь уголовных разбирательств по делам о халатности, связанным с нападением бездомных собак на людей.

16 апреля в Оренбурге вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. Мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросились бродячие животные.