Госдума приняла проект федерального бюджета в первом чтении

Фото: ГД РФ

Депутаты Государственной думы приняли проект федерального бюджета на 2024–2026 годы в первом чтении, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, основными целями и задачами проекта является развитие страны и обеспечение социальных обязательств перед гражданами.

Володин объяснил, что одним из основных приоритетов бюджета является адресная поддержка семей с детьми. На выплаты единовременных пособий заложено около 4,4 трлн рублей. Предполагается, что такие пособия получат около 10 млн граждан. Еще 1,6 трлн рублей выделено на предоставление материнского капитала, 482 млрд рублей выделили на программу улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей, — сообщается в пресс-релизе Госдумы.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что расходы государственного бюджета за последние пять лет выросли в два раза. Он подчеркнул, что в 2024 году общая сумма расходов составит около 36,6 трлн рублей. При этом дефицит бюджета не превысит отметки в 1% в ближайшие три года.