Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян Госдума одобрила во втором и третьем чтении поправку о сохранении рабочих мест за мобилизованным на военную службу

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации, сообщается на сайте Госдумы. Для таких работников трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы.

Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы, — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно документу, периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных рассматривается на правительственном уровне, но пока четкой позиции по этому вопросу нет. Он пояснил, что данный вопрос относится к финансовому сектору, поэтому «очень важно там все просчитать». В ЦБ России в свою очередь порекомендовали банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан.