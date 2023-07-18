Россиянам навсегда разрешили право на кредитные каникулы

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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, навсегда закрепляющий право россиян на кредитные каникулы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что закон защитит граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту, — сказал Володин.

Максимальный размер займа для автокредитов составит 1,6 млн рублей, для остальных потребкредитов - 450 тысяч и 150 тысяч для кредитных карт. Кредитные каникулы можно будет взять один раз по каждому займу на полгода.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Впервые каникулы по потребительским кредитам ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки россиян на время пандемии.

Ране в аналитическом центре НАФИ рассказали NEWS.ru, что каждый второй заемщик за последний год испытывал трудности с выплатой кредита. Наиболее высокая доля россиян, имеющих затруднения по выплате кредитов, отмечена среди граждан 25–34 лет. Также часто с проблемами сталкиваются россияне, не имеющие высшего образования.