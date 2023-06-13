Стало известно, скольким россиянам трудно выплачивать кредиты НАФИ: каждый второй заемщик испытывает трудности с выплатой кредита в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый второй заемщик за последний год испытывал трудности с выплатой кредита, сообщили NEWS.ru в аналитическом центре НАФИ. Речь идет как об обычных потребительских кредитах, так и об автокредитах и ипотеке.

Каждый второй (50%) из тех, кто пользовался кредитными средствами, заявляет, что за последние 12 месяцев хотя бы раз сталкивался с финансовыми затруднениями при выплате кредита, — отмечают исследователи.

Наиболее высокая доля россиян, имеющих затруднения по выплате кредитов, отмечена среди граждан 25–34 лет. Также часто с проблемами сталкиваются россияне, не имеющие высшего образования. При этом за последние пять лет число заемщиков среди всех граждан России выросло с 33% до 53%.

В эпоху экономической турбулентности заемщикам очень важно рационально оценивать свои финансовые возможности. Чаще с трудностями обеспечения текущего кредита сталкиваются представители экономически активного населения, семейные люди, часто имеющие детей. Важно широко информировать россиян о возможности получить кредитные каникулы и пройти процедуру банкротства физических лиц, — заявила исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Ранее в апреле Госдума продлила период, в течение которого россияне и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства могут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул. Теперь это можно сделать до 31 декабря 2023 года. Нормы оформили как поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении максимального размера микрозайма для юрлиц и ИП с 5 млн до 7 млн рублей.