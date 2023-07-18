В России изменили предельный возраст пребывания в запасе Госдума повысила на пять лет предельный возраст пребывания в запасе части военнообязанных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем, и окончательном чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звании. До 2028 года установлен переходный период, который начнется с 1 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предусматривается новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет, — говорится в документе.

Кроме того, для старших офицеров возраст повышается с 60 до 65 лет, для младших офицеров — с 55 до 60 лет, для граждан с иными званиями — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров норма сохраняется на уровне 70 лет.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Госдума может приступить к рассмотрению законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста. С подобной инициативой в декабре 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.