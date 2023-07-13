В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о призывном возрасте Картаполов: Госдума может рассмотреть законопроект о призывном возрасте на будущей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на следующей неделе может приступить к рассмотрению законопроекта о поэтапном повышении призывного возраст, сообщил РИА Новости руководитель комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов. С подобной инициативой в декабре 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Картаполову был задан вопрос, может ли законопроект быть рассмотрен депутатами во втором чтении на следующей неделе.

Может, — ответил парламентарий.

О внесении законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию стало известно 13 марта.

Законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную службу до 21 года. Так, в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке отмечалось, что это позволит выпускникам спокойно готовиться к экзаменам для поступления в вузы и не отвлекаться на получение медицинских справок для отсрочки от армии.

Проект был принят Госдумой в первом чтении 14 июня.

Ранее Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста позволит «обменять тухлую справку уклониста на честный военный билет».