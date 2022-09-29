«Глупые новости»: Песков о российских подлодках в районе «Северных потоков» Песков назвал глупыми утверждения CNN о замеченных в районе аварии на «Северных потоках» российских кораблях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал глупыми и ангажированными утверждения CNN о замеченных в районе аварии на «Северных потоках» российских кораблях. По его словам, гораздо больше там было замечено «летательных, плавающих и иных морских аппаратов стран НАТО», передает ТАСС.

Гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла возникнуть в результате теракта. По его мнению, масштаб произошедшего позволяет судить о том, что такая диверсия не могла произойти «без вовлеченности какого-то государства».

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Кроме того, в НАТО добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру стран Блока будет дан «единый и решительный ответ».

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».