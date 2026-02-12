Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:40

«Глумление над женщинами»: депутат об акции Burger King ко Дню влюбленных

Депутат Иванов призвал Burger King убрать набор «Накорми тарелочницу» из меню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал от руководства сети ресторанов Burger King немедленно убрать из меню наборы «Накорми тарелочницу», «Цыпочка в твоем вкусе» и «Она скажет "Да"», так как подобный маркетинг является глумлением над женщинами и пропагандой потребительского отношения к любви. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что компании, работающие в России, обязаны уважать традиционные ценности, а не зарабатывать на стереотипах.

Компании, работающие на рынке РФ, должны уважать нашу культуру и традиционные ценности, а не тиражировать пошлые стереотипы в угоду сиюминутной выгоде. Названия вроде «Накорми тарелочницу», «Цыпочка в твоем вкусе» и «Она скажет "Да"» — это не безобидный маркетинг. Это сознательное унижение человеческого достоинства, глумление над женщинами и пропаганда потребительского и циничного отношения к любви. Такие формулировки оскорбляют любого нормального человека, для которого слова «любовь» и «уважение» не пустой звук. Хочу обратиться к руководству сети: немедленно уберите эти провокационные наборы, — высказался Иванов.

По его словам, скандальная акция стала далеко не первой провокацией со стороны компании. Депутат отметил, что несколько лет назад Burger King уже оказывался в центре скандала из-за обещания крупных выплат девушкам за беременность от футболистов.

Акция от Burger King к 14 Февраля — это не первый случай, когда компания пытается привлечь внимание оскорбительными выходками. Несколько лет назад они обещали миллионы рублей девушкам за беременность от футболистов, за что позже публично извинялись. Очевидно, урок не пошел впрок. Видимо, в компании считают, что можно цинично шутить над женщинами, прикрываясь «праздничным настроением». Это глубокое заблуждение, — резюмировал Иванов.

Ранее психолог-консультант, автор книг о любви и знакомствах Кристина Гундлах заявила, что далеко не все люди любят подарки-сюрпризы, это надо учитывать при подготовке презента ко Дню всех влюбленных. По ее словам, важно вначале задать вопрос, что важнее для второй половинки: забота, страсть или впечатления.

