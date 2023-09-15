Главу Росавиации Нерадько могут отправить в отставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Нерадько, который возглавляет Росавиацию с 2009 года, может покинуть свой пост, сообщили «Известиям» источники в одной из авиакомпаний и Минтрансе России. По их словам, решение об отставке уже принято на уровне правительства РФ.

Об увольнении Нерадько с должности главы Росавиации может быть объявлено уже в ближайшие дни, отметили собеседники газеты. Один из источников заявил, что это может состояться уже в пятницу, 15 сентября.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. По информации силовиков, он привлек четыре авиакомпании РФ и их самолеты к перевозке российских бойцов, вооружений и боеприпасов. Нерадько выдвинули обвинения по статье о подготовке и ведении боевых действий. Главе Росавиации грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ утверждают, что собрали достаточную «доказательную базу» против Нерадько.

В начале января СБУ заочно предъявила обвинения двум российским военачальникам: командующему дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом РФ адмиралу Игорю Осипову. Они обвиняются в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.