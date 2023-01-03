СБУ предъявила обвинения двум российским военачальникам СБУ обвинила генерал-лейтенанта Кобылаша и адмирала Осипова в ведении агрессивной войны

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Командующий Дальней авиацией России Сергей Кобылаш

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения двум российским военачальникам: командующему дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом РФ адмиралу Игорю Осипову. Они обвиняются в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает СБУ в Telegram-канале.

В ведомстве заявляют, что военачальники отдавали приказы о нанесении массированных ударов с воздуха и из акватории Черного моря по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в различных регионах Украины.

Им обоим предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении

Согласно уголовному законодательству страны, суд может приговорить военных к пожизненному лишению свободы.

Накануне стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Набиуллиной и установить конкретных должностных лиц украинского ведомства, принявших решение привлечь гражданку РФ к уголовной ответственности.