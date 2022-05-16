Главой ЛДПР призвали назначить ветерана боевых действий Политик Шерин призвал назначить главой ЛДПР ветерана боевых действий

Фото Павел Бедняков/РИА Новости

Следующим лидером ЛДПР должен стать офицер, имеющий статус ветерана боевых действий, заявил экс-депутат Государственной думы Александр Шерин, выдвинувший свою кандидатуру на должность председателя фракции. По его мнению, количество ветеранов в России будет расти и им бы хотелось, чтобы с ними общались на «одном языке», пишет «ФедералПресс».

Если мы хотим помочь стране и президенту, то председателем партии должен стать офицер, имеющий статус ветерана боевых действий. Количество ветеранов боевых действий в нашей стране будет только расти. И этим людям хотелось бы, чтобы была политическая сила, которая с ними станет общаться на одном языке, — уточнил Шерин.

Он добавил, что не имеет ничего против людей, которые не служили в армии. По мнению политика, отстаивать Русский мир должен русский по национальности человек. Шерин напомнил, что был награждён государственными наградами, в частности — орденом Мужества.

17 мая 2022 года Госдума официально прекратит депутатские полномочия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года в результате поражения лёгких и развившихся осложнений. Обязанности руководителя партии в настоящее время исполняет Леонид Слуцкий.

Известно, что съезд партии, на котором планируют избрать нового председателя, состоится в конце мая — начале июня. Возможными преемниками Жириновского считаются действующие парламентарии Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.