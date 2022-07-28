Глава Ростуризма не поддержала идею черных списков зарубежных отелей Глава Ростуризма: жалоб на русофобию в иностранных отелях практически не поступает

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Ростуризм не поддерживает создание черного списка иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, случаи проявления русофобии в отелях за рубежом действительно имели место в марте-апреле этого года, но сейчас носят единичный характер.

На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает, — подчеркнула Догузова.

Она отметила, что каждый случай русофобии рассматривается отдельно, и к нему привлекают внимание туристических властей соответствующей страны. Кроме того, подобные случаи имеют широкий резонанс, в результате которого туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества с конкретным отелем.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов предложил создать в России реестр недружественных для российских туристов зарубежных отелей, в которых отдыхающие из РФ рискуют столкнуться с дискриминацией и открытой русофобией. По его словам, идея создания данного списка продиктована беспокойством властей за безопасность россиян.

Поводом для введения такой инициативы стал инцидент, произошедший 13 июля в турецком отеле Quattro Beach. В тот день польские туристы избили россиянина за позицию касательно военной операции на Украине. Однако позже представительница сети Quattro Beach Spa and Resort Hotel Екатерина рассказала, что конфликт начался из-за того, что поляки стали приставать к жене россиянина.