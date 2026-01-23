Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 04:29

Глава РФПИ прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа

Дмитриев: между Путиным и Уиткоффом состоялась важная дискуссия

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Кремле состоялись продолжительные и очень важные российско-американские переговоры высокого уровня между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, сообщил в социальной сети Х спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча продолжалась более 3,5 часа, главной темой стало урегулировании ситуации вокруг Украины.

Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву. Его приезд подчеркивает роль данного канала как одного из ключевых неформальных способов коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Переговоры прошли в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.

Ранее стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

До этого сообщалось, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится своя беременность: шок-предсказания сонников
Косметолог ответила, что поможет защитить кожу от пересыхания зимой
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Пензой
В России дали оценку переговорам Путина с Уиткоффом
Зоопсихолог объяснила большую любовь некоторых кошек к цветам
Новый участник переговоров РФ и США Грюнбаум: что о нем известно, биография
Врач назвала лучшие упражнения, чтобы согреться на морозе
Российским студентам могут поднять стипендию
Юрист перечислил шесть главных схем мошенничества против дачников
Конец вашей Америке — а вам? Почему быстрый крах США ударит по всему Западу
Измена партнеру во сне: расшифровка по сонникам
Москва определилась с главой переговорной группы в Абу-Даби
В РФ объяснили, без какого решения невозможен долгосрочный мир на Украине
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле: что известно об итогах переговоров
Американские дипломаты поделились с Путиным в Кремле важной информацией
Раскрыто, когда состоится первое заседание рабочей группы РФ — США — Украина
Россиянам рассказали, в каких сферах ожидается рост зарплат
Угроза Украине, травля, гражданство РФ и США: как живет Любовь Успенская
Гороскоп на 23 января: достигаем целей, ведем открытый разговор
Глава РФПИ прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.