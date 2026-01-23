Глава РФПИ прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа Дмитриев: между Путиным и Уиткоффом состоялась важная дискуссия

В Кремле состоялись продолжительные и очень важные российско-американские переговоры высокого уровня между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, сообщил в социальной сети Х спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча продолжалась более 3,5 часа, главной темой стало урегулировании ситуации вокруг Украины.

Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву. Его приезд подчеркивает роль данного канала как одного из ключевых неформальных способов коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Переговоры прошли в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.

Ранее стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

До этого сообщалось, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира.