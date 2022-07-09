Глава Минтранса назвал условие, при котором сменит Genesis на Lada Глава Минтранса Савельев заявил, что готов пересесть с Genesis на Lada

Фото: Пресс-служба АВТОВАЗа

↵Если автомобиль Lada «сделают нормально», то готов пересесть с Genesis на него, заявил министра транспорта России Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов», передает РБК. По словам главы ведомства, в стране уже была похожая инициатива с «Волгой», однако автомобиль «был недоделанный по каким-то причинам», поэтому идея «не удалась».

Я к этому нормально отношусь. У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на «Волги»: помните, была такая история? У меня была «Волга», я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе, если машину [Lada] сделать нормально, почему нет, — сказал Савельев.

Он добавил, что когда-то был гендиректором компании «Аэрофлот» и ездил на Mercedes. Однако став министром, пересел на Genesis из-за того, что «чиновник — государственный служащий» и «есть определенные ограничения».

Ранее журналисты составили «рейтинг губернаторов в „Ладах“». Для этого они изучили автопарки чиновников, после чего сделали вывод, что если пересадить российских глав регионов на отечественные автомобили, купив их вместо уже имеющихся машин, то 12 субъектов получат больше 10 «Лад».