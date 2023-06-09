Глава Минкультуры назвала сроки реставрации иконы «Троица» Глава Минкультуры Любимова: на реставрацию иконы «Троица» уйдет год

Фото: Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.

На реставрацию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева уйдет год, заявила в интервью «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, по окончании выставления иконы в Храме Христа Спасителя она будет передана для проведения восстановительных работ в центр имени Грабаря. Как только они будут завершены, икона будет отдана в музей Троице-Сергиевой лавры.

Мы будем следить за ее состоянием. Икона отправится на реставрацию — в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. Сколько будет длиться реставрация? <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты. Потом планируется передача образа в Троице-Сергиеву Лавру. Там есть музей, — сказала Любимова.

Глава Минкульта подчеркнула, что параллельно с реставрацией иконы будет создаваться новая защитная капсула для нее, которая позволит более эффективно поддерживать состояние работы XV века.

Икону «Троица» перевезли в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, ее установили в специальной капсуле, которая обеспечивает необходимый режим влажности. В Минкультуры сообщали, что икона будет находиться в храме до 18 июня, при этом патриарх Кирилл заявлял, что она останется там на год.

В середине мая в РПЦ заявили, что по решению президента РФ Владимира Путина икона «Троица» будет возвращена Церкви. Шедевр иконописи находился в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры до 1929 года, после чего был передан в Третьяковку. Ряд экспертов выступали против этого решения из-за опасений за состояние реликвии.