Минфин поддержал идею продажи сжиженного газа за рубли Глава Минфина Силуанов поддержал идею продажи сжиженного газа за рубли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ поддерживает переход на торговлю сжиженным природным газом за рубли, заявил в интервью газете «Ведомости» министр финансов Антон Силуанов. Он также высказался за максимально возможное расширение практики рублевых расчетов за поставляемые на экспорт товары.

Мы за перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. В нынешних условиях это справедливо, — подчеркнул министр.

Ранее замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус предложил перевести на рубли оплату сжиженного природного газа для недружественных стран. Выступая в Госдуме, он заявил, что разработка и внедрение контрсанкционных мер приобретает все более важное стратегическое значение для страны и распространение расчетов в рублях на сегмент СПГ следовало бы только приветствовать.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений и указов по поводу продажи сжиженного природного газа за рубли на данный момент нет.