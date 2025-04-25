Глава ЛДПР Слуцкий назвал главные успехи внешней политики России Глава ЛДПР Слуцкий: внешняя политика РФ на правильном пути

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Россия во внешней политике многого добилась, однако предстоит много работать, чтобы достичь новых успехов, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Россия укрепила отношения с КНР и упрочила свои позиции в интеграционных блоках, например БРИКС и ШОС.

В отношениях с Китаем мы очень мощно набираем, как и в новых интеграционных блоках, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. Растет и развивается Евразийский экономический союз. Через считаные дни мы проведем в Волгограде мощное мероприятие по линии парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России с участием президентов этих стран. Я уверен в том, что наша внешняя политика на правильном пути. Но еще серьезно предстоит работать, — заявил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что России необходима взвешенная внешняя политика. Также он поздравил с недавним 75-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лидер ЛДПР назвал главу МИД лучшим в мире.

И сегодня у нас единый подход со странами Глобального Юга. Это многополярный мир, где каждая сколь угодно малая страна, ее традиции, история, культура, религия, национальный язык станут фактором принятия решений. Не Вашингтон или Брюссель будут принимать за эти государства решения, как им жить дальше, — сказал Слуцкий.

Ранее Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине движется в правильную сторону. Тем не менее в переговорном процессе еще есть определенные моменты, которые необходимо дорабатывать, уточнил глава МИД России.