Глава Коми отчитал полицейского за просьбу переставить машину

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба отчитал полицейского, который попросил переставить машину с места, где запрещена парковка, сообщает Telegram-канал «Возбужденная Коми». Чиновник заявил прибывшему на вызов сотруднику автоинспекции, что проводит совещание и временно оцепил территорию под себя — «гаранта Конституции». Когда именно произошел инцидент — неизвестно.

Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Еще раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми [маячками] и сказать: «Территория оцеплена под проведение совещания главы республики — гаранта Конституции». Встаньте и стойте! — высказался Уйба.

На возражение сотрудника, что такой задачи ему не поступало, глава республики спросил, дать ли соответствующий приказ.

Ранее Владимир Уйба назвал местных активистов, выступавших против строительства завода по переработке мусора, «экологическим мусором» и заявил, что строительство объекта начнется в любом случае. Извиняться после этого он не стал.