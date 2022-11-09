Глава ФАС заявил о снижении наценок на социально значимые товары Глава ФАС Шаскольский: наценки на социально значимые товары в сетях упали с 22% до 6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, передает ТАСС. Он отметил, что принимаются меры для снижения цен на лекарства: так, по его оценкам, на половину позиций из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) цена упала на 30%.

Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <...> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня, — сказал он.

Шаскольский добавил, что по новой методике, утвержденной ФАС, регионы пересмотрели предельный размер розничных надбавок цен на ЖНВЛП. Эта методика направлена на возвращение в аптечный ассортимент дешевых лекарств.

В июле представители ФАС заявляли, что данные о росте цен на лекарства носят манипуляторный характер. Они подчеркнули, что подобная информация может искусственно повысить спрос на жизненно важные препараты, рост цен на которые невозможен из-за особенностей регулирования.

Ранее ФАС выявила компании, которые серьёзно завышали цены на армейскую экипировку после объявления частичной мобилизации. Прокуратура выдала продавцам предостережения. Но насколько были завышены цены, в ведомстве не уточнили. Военторг в свою очередь порекомендовал своим дочерним организациям, которые также занимаются продажей экипировки и другой продукции армейского назначения, реализовать ее с наценкой не выше 15%, уточнила ФАС.