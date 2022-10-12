ФАС: прокуратура предостерегла компании, заломившие цены на амуницию

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Компании, которые серьёзно завышали цены на армейскую экипировку после объявления мобилизации, выявлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Прокуратура выдала продавцам предостережения, цитирует ТАСС пресс-службу ФАС. Но насколько были завышены цены, в ведомстве не уточнили.

Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров, — сказано в сообщении.

«Военторг» в свою очередь порекомендовал своим дочерним организациям, которые также занимаются продажей экипировки и другой продукции армейского назначения, реализовать ее с наценкой не выше 15%, уточнила ФАС.

Объявленная в России мобилизация привела к высокому спросу на амуницию. Некоторые мобилизованные предпочли сами позаботиться о своей экипировке. Цены резко взлетели, чем заинтересовались контролирующие органы — ФАС и прокуратура. О том, с какими проблемами столкнулись россияне с началом частичной мобилизации, NEWS.ru рассказал владелец одного из московских магазинов — военторгов Андрей.