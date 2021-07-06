В ФАС назвали манипуляторными данные о подорожании лекарств

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что данные о росте цен на лекарства носят манипуляторный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подчеркнули , что подобная информация может искусственно повысить спрос на жизненно важные препараты, рост цен на которые невозможен из-за особенностей регулирования. В ФАС напомнили, что стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) регулируется государством и не может превышать установленные пределы.

Кроме того, для предотвращения дефицита жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства правительство приняло специальное постановление ещё в 2020 году. Такой механизм позволяет заблаговременно выявить возможный дефицит и обеспечить присутствие лекарств на рынке.

Ранее исследование ПСБ показало, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Аналитики отмечают, что только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%.