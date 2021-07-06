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В ФАС назвали манипуляторными данные о подорожании лекарств

14:53, 06 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что данные о росте цен на лекарства носят манипуляторный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подчеркнули, что подобная информация может искусственно повысить спрос на жизненно важные препараты, рост цен на которые невозможен из-за особенностей регулирования. В ФАС напомнили, что стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) регулируется государством и не может превышать установленные пределы.

Кроме того, для предотвращения дефицита жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства правительство приняло специальное постановление ещё в 2020 году. Такой механизм позволяет заблаговременно выявить возможный дефицит и обеспечить присутствие лекарств на рынке.

Ранее исследование ПСБ показало, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Аналитики отмечают, что только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%.

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