В ФАС назвали манипуляторными данные о подорожании лекарств

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что данные о росте цен на лекарства носят манипуляторный характер. Об этом сообщает РИА Новости.
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Кроме того, для предотвращения дефицита жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства правительство приняло специальное постановление ещё в 2020 году. Такой механизм позволяет заблаговременно выявить возможный дефицит и обеспечить присутствие лекарств на рынке.
Ранее исследование ПСБ показало, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Аналитики отмечают, что только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%.