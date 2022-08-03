Глава департамента МИД заявил о конце эпохи сотрудничества России с Западом

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Эпоха сотрудничества России с Западом завершена, возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России» для журнала «Международная жизнь». По его мнению, Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США.

Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что 30-летняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена, — отметил дипломат.

Ранее министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн предположил, что с окончанием холодной войны у Запада была возможность выстроить архитектуру безопасности на континенте, учитывая интересы России и других бывших советских стран. Однако этот шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на восток. Херманн также добавил, что за последние 30 лет свои интересы военной силой отстаивала не только Россия, хотя пропаганда утверждает обратное.