Генпрокуратуру попросили обвинить Ахеджакову в госизмене Антикоррупционер Бородин попросил возбудить против Ахеджаковой уголовное дело о госизмене

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Лия Ахеджакова

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой возбудить в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене, передает ТАСС. Кроме того, Бородин призвал включить Ахеджакову в реестр иноагентов, после того, как та открыто выступила против проведения Россией спецоперации на Украине.

Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), — говорится в письме к Краснову.

В обращении говорится, что Ахеджакова после увольнения из театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни, часто дает интервью телеканалам Украины. Кроме того, согласно тексту письма, актриса сообщала, что поддерживала украинскую армию финансово и призывала других поступать так же.

В феврале актриса сообщала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Как рассказала артистка, директор «Современника» предупредил, что ее больше не будет в репертуаре по требованию «каких-то разгневанных людей, которые пишут письма».