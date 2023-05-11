ГД обсудит отказ от Договора об обычных вооруженных силах в Европе Госдума рассмотрит законопроект о денонсации ДОВСЕ 15 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на заседании 15 мая, сообщили на сайте нижней палаты парламента. Документ включил в повестку Совета Думы председатель ГД Вячеслав Володин, также документ направлен в думский комитет по международным делам.

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе будет рассмотрен в приоритетном порядке, — говорится в сообщении.

10 мая законопроект о денонсации ДОВСЕ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно пояснительной записке к документу, договор, принятый под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, был актуален в 1990-е годы, но к настоящему моменту во многом устарел и утратил связь с действительностью. При этом за последние 16 лет ситуация с обычными вооружениями в Европе резко ухудшилась, отмечалось в тексте проекта. Глава государства также назначил своим официальным представителем по рассмотрению вопроса денонсации ДОВСЕ замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что участие России в ДОВСЕ не имеет смысла. Он отметил, что данный договор создавался еще при СССР, когда НАТО и страны Варшавского договора четко распределяли между собой количество разрешенного вооружения.