ФСБ задержала украинца по делу о диверсии на путях в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ по Москве и Московской области задержала 45-летнего гражданина Украины, который проживает в Подольске. Мужчину подозревают в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги, передает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД.

Инцидент произошел 3 февраля. Диверсией, по имеющейся информации, занималась организованная группа, в которую входил задержанный. Они подожгли контрольно-распределительное устройство наружной установки ПАО «Россети Московский регион — Южные электрические сети» на перегоне между железнодорожными станциями Кутузовская и Весенняя Курского направления в Московской области.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по факту диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. УК предполагает максимальное наказание за указанное правонарушение.

Ранее стало известно, что четыре диверсанта сожгли релейный шкаф на железнодорожных путях на перегоне «Карламан — Приуралье» в Башкирии. Они планировали совершить еще один поджог, но были задержаны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Обнародованные данные свидетельствуют, что студент колледжа радиотехники и безопасности, полировщик камней, многократно судимый за угрозу убийством, безработный и подросток планировали устроить диверсию недалеко от станции «Уршак». Они направились на место планируемого поджога с горючей жидкостью, инструментами и балаклавами. В этот момент злоумышленников задержали полицейские.