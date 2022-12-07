ФСБ обвинила ученого-геодезиста Качина в госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена) ученому-геодезисту Валерию Качину, которого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных мероприятий, передает ТАСС. Мужчина этапирован в столичное СИЗО «Лефортово» для проведения с ним дальнейших следственных действий.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что ФСБ засекретила материалы по этому делу.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил на два месяца арест российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про армию РФ. Следствие полагает, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Как утверждает источник RT в Следственном комитете, публицист якобы получал за это около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).