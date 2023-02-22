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Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей для учений с кораблями ЮАР и КНР

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики. Боевому кораблю предстоит участвовать в военно-морских учениях вместе с ВМС ЮАР и народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В порту североморцев посетил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов, накануне прибывший в ЮАР.

В трёхсторонних военно-морских учениях экипаж «Адмирала Горшкова» будет отрабатывать задачи по противодействию угрозам безопасности на море, продемонстрирует готовность совместно с моряками из ЮАР и КНР поддерживать региональный мир и стабильность.

На прошлой неделе североморцы посетили два других порта ЮАР — «Адмирал Горшков» побывал в Кейптауне и Дурбане.

Ранее Минобороны сообщило, что отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. Аварийный сигнал с терпящего бедствие судна был принят экипажем среднего танкера «Кама», который отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь.