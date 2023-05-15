ФНС могут расширить полномочия Замглавы Минфина Моисеев: ФНС назначат ответственной за регулирование отрасли криптовалют

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Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал «Известиям», что Федеральная налоговая служба (ФНС) России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют. По его словам, в рамках концепции граждане будут передавать декларации об их «кошельках» и транзакциях в ФНС.

Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС, — сказал Моисеев.

Он добавил, что информация о транзакциях должна также поступать в Росфинмониторинг и Центральный банк.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс заявил, что Министерство юстиции Соединенных Штатов ищет новые способы пресечь уклонение России от санкций, сосредоточив внимание на транзакциях в криптовалюте. Оперативная группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян и помогающих подпитывать Вооруженные силы РФ.