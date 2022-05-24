ФМБА пообещало разработать аналог самого дорогого препарата в мире

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова пообещала создать отечественные аналоги дорогостоящих зарубежных лекарств для лечения орфанных (редких) заболеваний в течение восьми месяцев. По её мнению, химики ФМБА «легко» справятся даже с созданием аналога самого дорогого препарата в мире «Золгенсма», чья стоимость составляет $2,125 млн, передаёт РИА Новости.

Минздрав и Минпромторг передали агентству перечень препаратов, которые необходимо заменить первоочередно. Приоритет в списке был дан дорогостоящим лекарствам и тем, которые помогают справиться с редкими заболеваниями, но поступают в аптеки из-за рубежа.

Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны разработать. Могу сказать, что наши ФГУПы ФМБА сказали: «легко», — сказала Скворцова.

По её прогнозам, результаты разработок можно будет увидеть уже в этом году. Скворцова считает, что специалисты ФМБА смогут создать аналоги шести препаратов в течение полугода, а ещё двух — через восемь месяцев.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия. Кроме того, в Россию не прекратился импорт дорогостоящих препаратов из США, Канады, Швейцарии и Ирландии.