ФТС: объём импорта медикаментов в РФ остаётся на уровне прошлого года

Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия, сообщает РИА Новости.

Пока объём импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения, — сообщил Булавин.

Глава ФТС отметил, что самые дорогостоящие препараты поступают в Россию из США, Канады, Швейцарии, Ирландии.

Поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями из-за событий на Украине многие фармацевтические компании в какой-то степени изменили своё присутствие на российском рынке.

Прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, французская компания Sanofi. Временно отказалась от проведения клинических испытаний японская Takeda Pharmaceutical Company. Немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.

Остаются в России производители медицинского оборудования Philips и General Electric. Собиравшаяся остановить экспорт медицинского оборудования компания Siemens передумала и объявила о продолжении работы по оказании поддержки поставщикам медицинских услуг.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано с изменением логистических цепочек. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет.