«Фашистов забыли спросить»: Захарова о реакции Киева на глав СНГ в Москве Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ фразой «фашистов забыли спросить»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украина вовлекает в террористическую деятельность население своей страны и ведет человеконенавистническую политику, написала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление МИД Украины, в котором украинские дипломаты назвали приезд лидеров стран СНГ в Москву аморальным шагом.

Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали». Государственное агентство УНИАН решило опросить читателей, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта. Вот прямо так. У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические, — написала Захарова.

Представитель МИД Украины Олег Николенко ранее сообщил, что ведомство считает аморальным и недружественным шагом решение лидеров стран СНГ приехать в Россию по случаю Дня Победы. В сообщении приезд политиков в Москву также назвали проявлением пренебрежения к украинскому народу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ приехали в Москву на парад Победы, поскольку считают 9 Мая святым днем. Он выразил благодарность политикам за визит и желание быть вместе с Россией в этот день.

В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.