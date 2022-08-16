«Это здорово»: Мишустин оценил возможности зернового коридора в Забайкалье Мишустин: зерновой терминал в Забайкалье позволит удвоить экспорт

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В ходе рабочей поездки премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил «Забайкальский зерновой терминал». По его словам, новый объект логистики позволит удвоить экспорт сырья за рубеж, в особенности в страны Средней Азии, на Ближний Восток и в Китай, а также окажет помощь дружественным странам, пишет «МК в Чите».

Мишустин поздравил директора объекта Карена Овсепяна с началом работы нового зернового терминала. Премьер подчеркнул, что он станет ключевым элементом «Нового сухопутного зернового коридора России и Китая».

Фактически это первый в мире сухопутный терминал со сквозной технологией присоединения, который к тому же еще решает проблему разноколейных железнодорожных путей и, соответственно, открывает окно, фактически, экспорта. <...> Ещё он лидер по мощности перевалки в Российской Федерации. Новый зерновой сухопутный коридор — это здорово, — заявил премьер-министр.

В 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, о таких прогнозах сообщил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, 95 млн тонн из них — это пшеница. Он отметил, что риском для такого урожая может стать поздняя уборка, а из-за ухудшения погодных условий в Центральной России и в Поволжье качество урожая может снизиться.